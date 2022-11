Arrestation de Pape Alé Niang : discrédit sur l’armée, appel à la révolte, fausses nouvelles, les premières raisons avancées…. Comme largement relayé, le journaliste Pape Alé Niang a été arrêté et conduit à la Sûreté urbaine de Dakar en début d’après-midi. Fouinant sur le pourquoi de cette arrestation, de sources bien informées, nous savons les premières raisons avancées, pour cette information surprenante.;

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Novembre 2022 à 20:49 | | 1 commentaire(s)|

Oui, d'après nos sources, le journaliste est dans le viseur de la justice pour avoir appelé les troupes de l’armée à la révolte et jeté le discrédit sur l’institution militaire.



Mais pour corser les charges portées contre lui, on nous souffle aussi qu’il a divulgué des documents classés « secret-Défense » et à cela s’ajoute le délit de propagation de fausses nouvelles.



Une affaire suivie de très près ! Nous y reviendrons !



