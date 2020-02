Arrestation du coordonnateur de ‘’Sénégal va mal’’ : Nio Lank qualifie Macky Sall de «tyrannosaure » Dans un communiqué rendu public, hier, le Collectif Nio Lannk dénonce énergiquement l'arrestation abusive de Ardo Gningue coordonnateur de l'organisation "Sénégal va mal", membre du collectif, le 14 février à Tivaouane.

« En violation flagrante des droits et libertés consacrées par la constitution et les lois de notre pays, le régime liberticide, répressif et inique du président Macky Sall vient de prouver encore une fois son mépris pour les droits élémentaires des citoyens. Cet abus manifeste du régime de Macky Sall n’est qu’une forfaiture de plus dans la longue liste de ses dénis de droit qui ont fini de le présenter comme un tyrannosaure précoce de la constitution et de nos lois », écrit, en effet, le communiqué.

« Ces agressions contre les libertés et les droits fondamentaux, loin de la refroidir, décuplent la détermination des sénégalaises et des sénégalais à poursuivre le combat pour l'annulation de la hausse du prix de l'électricité, la libération de Guy Marius Sagna et Ardo Gningue », poursuit le communiqué.



