Arrestation du leader de Pastef, Bougane dans tous ses états : «Ousmane Sono est victime du système» Le leader du mouvement Gueum sa bopp rate rarement l’occasion de tirer à boulets rouges sur le Président de la République et son régime. Après avoir qualifié l’arrestation d’Ousmane Sonko de «bizarre» et «ridicule» allant jusqu’à dire que le Procureur vise une «hideuse» affaire, le candidat à la Présidentielle de 2024 est revenu à la charge pour dénoncer jusqu’à la dernière énergie la situation à laquelle se trouve mêlé le leader du Parti Pastef.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Août 2023 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|

«Nous sommes tous en sursis et nous le savons. Ousmane Sonko dérange le régime de Macky Sall même si ce dernier ne sera pas de la course à la présidentielle. Tout le monde est unanime sur le fait que Macky veut organiser une élection sélective. Il fera le tri des candidats qui l’arrangent pour espérer gagner. Le régime était en train de trouver des moyens pour mettre la main sur Ousmane Sonko. Le prétexte est fallacieux, ridicule. Son arrestation est bizarre aux yeux de tout le monde», a déploré Bougane Guèye Dani.



Poursuivant, le candidat de Gueum sa bopp à la prochaine présidentielle a souligné que le «régime est en train de dérouler son plan qui est de mettre hors d'état de nuire tous ses adversaires qui peuvent entraver son projet».



En ce sens, il ajoute : «Le système a sa police, sa gendarmerie et ses magistrats. Nul n’ignore qu’ils dictent leur loi. Ousmane Sonko a incarné une autre manière de faire la politique. Il a incarné cette relecture des perspectives», dit-il. Pour Bougane Guèye Dani, les sept chefs d’inculpation qui pèsent sur Ousmane Sonko sont, à ses yeux, «à la limite ridicule» et prouvent, selon lui, que la seule entreprise du régime est «d’éliminer Ousmane Sonko et tous les gens qui se dressent sur leur chemin».



«Que le régime sache qu’emprisonner Ousmane Sonko, mettre aux arrêts Bougane, la dynamique reste irréversible. La jeunesse et les Sénégalais ont compris que le tournant est décisif», a-t-il lancé en mettant en garde : «Nous voulons une élection inclusive. C’est notre seul combat. La Crei sera réinstallée pour les voleurs de la République», menace-t-il.



Pour la prochaine présidentielle, Bougane estime que le souhait du Président de la République, Macky Sall, est de «mettre un candidat fantoche pour que Benno puisse remporter la présidentielle. Les Sénégalais sont déterminés. Le siège de Pastef est barricadé. Ce qui est une entrave aux libertés. Les gens du régime taxent le Parti Pastef de terroriste. Les vrais terroristes sont les voleurs de la République. Ils sont identifiés», a averti le leader de Gueum sa bopp.



Tribune



