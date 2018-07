Arrêt de la CEDEAO : Les avocats de Khalifa Sall vont saisir la Cour suprême

Les avocats de Khalifa Sall ont annoncé qu'ils allaient saisir la Cour suprême pour constester la décision de la Cour d’appel, qui a rejeté la demande liberté provisoire ainsi que toutes les requêtes formulés, suite à l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO.



«Nous savons que le droit est avec nous. Nous allons faire un pourvoi en cassation et il faut dire que le peuple est déçu de cette justice mécanique», déclare Me Ciré Clédor Ly.



« L’instrumentalisation de la justice a fait un pas parce que tout le monde avait salué la décision du procureur général (qui avait demandé le respect de la décision de la Cedeao : Ndlr). Et quelques jours après, il revient pour écrire le contraire. Il y a anguille sous roche. Cela prouve qu’il y a eu une pression sur lui.»



« Nous allons nous battre pour que les droits de Khalifa Sall soient rétablis par les juridictions internationales. Le procès se poursuit», renchérit Me Demba Ciré Bathily.



La Cour d’appel de Dakar a rejeté la demande de libération immédiate de Khalifa all et Cie. Dans sa décision, le président Demba Kandji, considère que l’arrêt de la Cedeao auquel s’appuie la défense, n’impacte en rien le déroulement du procès en appel en cours.



Leral.net