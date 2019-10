Arrêt sur image: Me Sidiki Kaba en toute complicité avec Jacques Chirac Rédigé par leral.net le Mardi 1 Octobre 2019 à 12:32 | | 0 commentaire(s)| Rappelé à Dieu jeudi dernier, l'ex-président de la France, Jacques Chirac repose depuis hier au cimetière Montparnasse, aux côtés de sa fille Laurence. Sur cette photo, on le voit s'afficher avec le ministre des Forces Armées, ancien président de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), Me Sikidi Kaba, qu'il a élevé au grade d'officier de la légion d'honneur en 2002.



