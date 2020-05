Arrêté pris après la déclaration présidentielle : Les nouvelles mesures d’Aly Ngouille Ndiaye Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Mai 2020 à 20:23 | | 0 commentaire(s)| Après l’assouplissement de l’état d’urgence annoncé ce lundi 11 mai par le Président Macky Sall, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, a pris un arrêté ce mercredi 12 mai. Il a ainsi modifié son arrêté du 24 mars dernier, portant interdiction de rassemblements dans certains lieux publics.

Le nouveau texte dispose que « les lieux de culte, les marchés, les marchés hebdomadaires et les points de vente de bétail ne sont pas concernés par l’interdiction de rassemblement ».



Toutefois, ajoute-t-il, « le respect des mesures de protection individuelle et collective est de rigueur ».



Accueil Envoyer à un ami Partager