Arrêtée par la Section de Recherches, Fatou Kiné Cissé risque gros après son déferrement

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/.Charlotte Diop La patronne de la société Tahar Projects spécialisée dans le courtage et la vente d'armes a été déférée devant le Procureur de la république. Fatou Kiné Cissé qui a été arrêtée par les gendarmes à la suite d'une sortie remarquée dans les médias où elle affirme vouloir rencontrer les nouvelles autorités, notamment le Premier ministre Ousmane Sonko, pour, selon ses propos, leur transmettre des informations sensibles sur les magouilles du régime de l'ancien président Macky Sall. Invitée de la chaîne YouTube Sans Limite, la jeune femme a alerté sur des menaces pesant, selon elle, sur la sécurité du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre. Elle a même formulé de graves accusations à l'encontre d'un officier de la gendarmerie nationale. « Au sein de la gendarmerie, je pense qu'ils n'ont pas encore fait le nettoyage en profondeur. La sécurité du président de la République, surtout celle de son Premier ministre, est en danger. Je pèse bien mes mots (…) », a-t-elle déclaré. Ses propos, largement commentés sur les réseaux sociaux et dans la presse, ont conduit le procureur à s'autosaisir du dossier. Fatou Kiné Cissé a été placée en garde à vue, jeudi, dans les locaux de la Section de recherches de Colobane. À l'issue de l'enquête préliminaire, elle a été déférée ce vendredi devant le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, pour diffusion de fausses nouvelles, selon des informations rapportées par Seneweb, qui cite des sources proches du dossier. Il est précisé que son arrestation est directement liée à ses déclarations jugées alarmistes sur la sécurité des deux plus hautes autorités de l'État, le président Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Ce n'est pas la première fois que Fatou Kiné Cissé se retrouve au cœur de polémiques judiciaires. En 2023, elle avait déjà été arrêtée par la Sûreté urbaine, à la suite de déclarations explosives sur des contrats d'armement. Engagée dans le secteur de la défense, elle avait alors mis en cause plusieurs personnalités proches de Macky Sall, y compris son fils aîné, dans de supposés scandales liés à la vente d'armes.



Source : https://atlanticactu.com/arretee-par-la-section-de... Sénégal Atlanticactu/ Dakar /Charlotte Diop

