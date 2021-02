Arrêtés vendredi dernier : les trois membres de Frapp et de Pastef viennent d’être libérés Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Février 2021 à 00:25 | | 0 commentaire(s)|

Lath Diop, Adama, membres de Frapp et Papis, militant du Pastef viennent d’être libérés. Selon Me Moussa Sarr, commis par le Syndicat Unique des Enseignants du Sénégal (Sudes) pour défendre le professeur universitaire Lath Diop, les personnes interpellées vendredi derniers ont été libérés cet après-midi. Arrêtés alors qu’ils s’adressaient à la presse après le dépôt de la lettre d’information pour l’organisation d’une marche prévue le 24 février, ils avaient catégoriquement refusé de répondre aux questions des enquêteurs en l’absence de leurs avocats, conformément aux directives des responsables du Pastef.



Saly SAGNE (Actusen.sn)

