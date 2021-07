Arrivée d'une troisième vague de coronavirus et tournée économique: L'analyse de Bassirou Kane Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juillet 2021 à 15:59 | | 0 commentaire(s)| Les autorités étatiques et sanitaires alertent depuis quelques jours sur les risques d'une troisième vague de coronavirus. Pour Bassirou Kane, cela prouve que la Covid-19 n'a pas été maîtrisée sur le plan national et international. Selon lui, on peut faire le rapprochement avec la tournée économique du Président Macky Sall , faire un diagnostic pour voir si cette tournée est à l'origine de l'arrivée d'une troisième vague ou pas.



Accueil Envoyer à un ami Partager