Arrivée du Président Macky Sall en Pologne cet après-midi où il fait escale avant de prendre la direction de Kiev (Ukraine).

À bord du train spécial qui conduit la délégation des Chefs d’État africains en Ukraine, le groupe de médiation africaine pour la fin du conflit Russo-ukrainien a tenu une réunion à huis clos. L’initiative vise à harmoniser les positions, avant de rencontrer les différents protagonistes, impliqués dans ce conflit. Il s’agit pour l’Afrique de parler d’une seule voix pour notamment, exprimer les préoccupations africaines et surtout amener les présidents, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky à cesser les hostilités et jeter les bases de la fin de cette guerre qui, même si, elle est loin de l’Afrique, cause d’énormes dégâts à son économie.