Art et culture : L’OMART satisfait du renouvellement de l’agrément de la SODAV L’Observatoire de la musique et des arts du Sénégal (OMART Sénégal) se félicite du renouvellement de l’agrément de la Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (SODAV).

Dans un communiqué parvenu dimanche à l’APS, l’OMART dit avoir " appris par le décret n°2022-1684, le renouvellement de l’agrément de la société de gestion collective (La Sodav) ".



" L’Omart Sénégal salue le décret n°2022-1684, et félicite l’engagement du président de la République dans son combat perpétuel, qui cadre d’avec sa mission de sauvegarde et de veille pour la permanence des institutions de la culture ", peut-on lire.



La SODAV, créée en mars 2016 en remplacement du Bureau sénégalais du droit d’auteur (BSDA), se veut une société pluridisciplinaire qui a en charge la gestion de l’ensemble des droits reconnus par la loi (2008-09), sur le droit d’auteur et les droits voisins au Sénégal, rappelle l’APS.



Elle représente sur le territoire sénégalais, les sociétés étrangères par l’effet des contrats de réciprocité.



