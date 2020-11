Artisanat - Lalane: Les femmes déplorent l'absence de financements et font appel aux autorités.... Rédigé par leral.net le Samedi 21 Novembre 2020 à 11:20 | | 0 commentaire(s)| Au village de Lalane, situé à Thiès, les femmes qui évoluent dans l’artisanat disent de ne pas trop s’ennuyer du moment où elles parviennent à subvenir à leurs besoins. Toutefois, elles demandent la construction de leur lieu de travail pour pouvoir attirer plus de clients. Et cela demande un financement, c’est pourquoi elles font appel aux autorités.



