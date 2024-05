Artisanat - Pénurie d'or et d'argent au Sénégal : L'alerte des bijoutiers de Pikine Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mai 2024 à 22:58 | | 0 commentaire(s)| Les bijoutiers de Pikine lancent un cri d'alarme aux nouvelles autorités gouvernementales, concernant la pénurie flagrante d'or et d'argent au Sénégal. Selon le président des artisans bijoutiers, plus de 24 000 tonnes d'or ont quitté le territoire sénégalais, sans qu'un seul gramme n'ait été laissé aux artisans locaux. Cette situation entraîne de nombreuses importations de bijoux de pacotille, causant d'importantes difficultés sur le marché.





