Artiste chanteuse, instrumentiste : Savana Soul en gamme majeure

Artiste chanteuse, auteure-interprète, Rokhaya Sall alias Savana Soul écrit une belle partition dans la musique sénégalaise et world. Élégance, style, caractère. L’artiste chanteuse Rokhaya Sall à l’état civil, Savana Soul dans le milieu du show- biz, réussit cette alchimie. Cette combinaison n’est point fortuite pour cette voix de la savane, de mère Lébou et de […] Artiste chanteuse, auteure-interprète, Rokhaya Sall alias Savana Soul écrit une belle partition dans la musique sénégalaise et world. Élégance, style, caractère. L’artiste chanteuse Rokhaya Sall à l’état civil, Savana Soul dans le milieu du show- biz, réussit cette alchimie. Cette combinaison n’est point fortuite pour cette voix de la savane, de mère Lébou et de père Toucouleur. Artiste chanteuse, auteure-interprète, guitariste, Savana excelle dans la world music. Un style qui lui va comme un gant.

Passionnée par la danse africaine et classique, le chant dès le bas âge, confie-t-elle, Savana Soul a fait ses premiers pas dans le chant avec comme idole sa maman. Celle-ci l’encourageait, l’orientait. En 2005, pistonnée par son frère rappeur « Zef Zouf » et ses acolytes du groupe de rap Free Mind, elle a surpris plus d’un en cartonnant avec son premier single reggaeton « Daggay meuneu tokk ».

Ainsi, Savana Soul se relia au groupe de son frère Free Mind. Le premier succès de cette formation fut un single intitulé « Sama Conner ». S’en suit une promotion par le biais des tournées, des prestations et spectacles scolaires dans la région de Dakar et à l’intérieur du pays.

C’est en 2006 que Savana commence à évoluer en solo avec le single « Yaye », pour rendre hommage à toutes les femmes et mamans du monde en 2009. Elle gratte sa guitare pour se lancer à la world music en sortant, la même année, le tube de l’été nommé « Savana Soul ». Le titre est sélectionné par la radio Nostalgie de Dakar. Cette œuvre lui a valu son compagnonnage avec Carlou-D lors de ses tournées scolaires. D’autres musiciens de renommée nationale et internationale l’ont accompagnée dans ses différentes entreprises musicales. Savana nourrit l’ambition de faire carrière sur la scène musicale internationale.

Avec un ancrage national, son professionnalisme lui a valu d’être coptée par le grand maestro Ali Jaber. Cette intégration dans son groupe « Tabou de Dakar » a permis à la chanteuse de se produire sur plus grandes scènes de Dakar et de la Petite Côte, notamment à Saly.

Savana Soul a entretemps mis sur le marché beaucoup de singles dont « Freedom Africa », qui incite à la paix, à la liberté, à l’intégration et à l’unité en Afrique, un très beau titre chanter en langue dioula, « Sama Aladji » qui signifie mon mari ou tout simplement conjoint, « Dem Zion » qui est un featuring avec Ombré Zion, puis un autre avec Dj Jaax « Apocalypse », « Weundele ». La dernière pépite de la chanteuse est titrée « Illusion », un single qui met en exergue la relation entre l’homme et la femme. L’âme de la savane est en studio en même temps pour son album. Avec son groupe Savana Band, composé de Sénégalais et Congolais, elle mitonne une nouvelle galette.

Dans sa pratique artistique, explique-t-elle, Savana Soul trouve l’inspiration au feeling. D’où cette aisance entre le jazz, le blues, la soul, entre autres. Une gamme sur laquelle elle compose ses œuvres. E. Massiga FAYE



