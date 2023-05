Assane Bâ du Pds répond à Mimi Touré : «Si elle continue ses attaques, elle le regrettera amèrement !»

« Je considère que cette dame se prend pour ce qu’elle n’est pas. Prétendre aujourd’hui, recevoir des insultes de la part du Parti démocratique sénégalais, c’est quand même trop dire. Aminata Touré n’a qu’à aller régler ses comptes avec le Président Macky Sall, son patron.



Elle, qui revendique jusqu’à présent appartenir au bloc Benno Bokk Yakaar et à l’Apr. Nous n’avons rien à voir avec elle. On l’a multipliée par zéro. Elle ne nous fera pas perdre notre salive. Nous la connaissons depuis très belle lurette et nous considérons que nous ne boxons pas sur le même ring », a-t-il dit sur les ondes de Iradio.



Sur les attaques de Mimi Touré qui accuse le Pds de «deal» avec le Président Macky Sall, M. Bâ répond par le mépris.



« Je pense qu’on a assez de cadres ou de jeunes qui peuvent lui apporter la réplique du tac au tac, parce que ce n’est pas à la direction du Parti de lui répondre. Cette déclaration, nous considérons qu’elle ne s’adresse pas à nous et nous pensons qu’elle veut attirer l’opinion nationale et internationale sur sa personne », a-t-il ajouté.



Pour lui, Aminata Touré « cherche un crédit, car son crédit est à jamais allongé à terre et elle ne s’en relèvera plus. C’est terminé pour elle ». Assane Bâ d’avertir la candidate à la Présidentielle de 2024 : « On ne s’attaque pas à un géant comme le Parti démocratique sénégalais. On ne s’attaque pas à Karim Meissa Wade. On ne s’attaque pas à Abdoulaye Wade dans ce pays. Je suis formel et elle verra bien. Si elle continue de faire des attaques contre le Parti démocratique Sénégalais, elle le regrettera amèrement ».

Bes Bi