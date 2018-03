Assane Diouf devant le Doyen des juges aujourd’hui

Apres trois mois de détention préventive, Assane Diouf fait face au doyen des juges, aujourd’hui. C’est dans le cadre de son audition au fond du dossier. L’insulteur public n°1 est en détention préventive depuis le 28 novembre 2017. Depuis lors, il croupit en prison, car sa demande de liberté provisoire a été rejetée par le juge Samba Fall avant d’être confirmée, la semaine dernière, par la chambre d’Accusation.



Pour rappel, Assane Diouf défendu par Me El Hadji Diouf, a été inculpé pour les chefs de prévention de trouble à l’ordre public, injures par le biais d’un système informatique, outrage à un ministre du culte et diffamation. L’ex-émigré refoulé des Usa, a été arrêté suite à une vidéo-live corrosive sur Facebook et Youtube, dans laquelle il s’est attaqué aux imams et aux chefs religieux du pays, surtout au porte-parole de la confrérie mouride Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, en profèrant des injures à leur encontre. Assane Diouf les accuse de s’être enrichis illicitement sur le dos des Sénégalais.













Enquête