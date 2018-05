Assassinat de Fatoumata Mactar Ndiaye : Le juge d’instruction boucle l’enquête et renvoie Samba Sow…

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Mai 2018 à 09:32 | | 1 commentaire(s)|

Le juge d’instruction du 10e cabinet, en charge de l’enquête sur l’assassinat de Fatoumata Mactar Ndiaye, a bouclé le dossier et renvoyé le présumé auteur, Samba Sow devant la chambre criminelle. Dans son ordonnance, le magistrat a retenu contre ce dernier, les délits d'assassinat avec préméditation, vol avec effraction avec usage d’arme. Samba Sow est également poursuivi pour tentative d'assassinat en ce qui concerne le fils de la défunte. Il encourt les travaux forcés à perpétuité, rapporte Libération.



Membre de l’Apr et vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, Fatimata Mactar Ndiaye avait été égorgée le samedi 19 novembre 2016 par son chauffeur Samba Sow. Les faits se sont déroulés au domicile de la victime sis Pikine. Selon l’accusation, il voulait lui soutirer les 50 millions qu’elle détenait par devers elle et qui étaient destinés au financement des femmes.

