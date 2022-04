Assassinat de l'étudiante Seynabou Kâ Diallo : Des présumés auteurs du meurtre, arrêtés

Arrestation des présumés auteurs du meurtre de Seynabou Ka DIALLO, étudiante a l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, annonce le communiqué de la gendarmerie nationale.



La Gendarmerie nationale annonce avoir procédé à l’arrestation des deux présumés auteurs du meurtre de l’étudiante, Seynabou Ka Diallo. L’auteur principal du crime est un “étudiant en Cluster Tourisme de l’Université Gaston Berger”, informe la gendarmerie. Son complice, également, étudie dans la même structure.





Les deux présumés meurtriers ont été déférés devant les autorités judiciaires compétentes pour “association de malfaiteurs, meurtre et recel de cadavre”.





Pour rappel, Seynabou Ka Diallo avait été retrouvée morte le 25 mars dernier non loin du campus social de l’université. Les analyses gynécologiques effectuées ont aussi indiqué qu’elle avait été victime de viol.





Les enquêteurs ont relevé sur les lieux du drame des traces de lutte. Ils ont aussi découvert des coups au visage de la défunte, de graves blessures à l’un de ses bras et au cou.

