Assassinat du Président d'Haïti : La Sg de la Francophonie réclame une enquête sérieuse et indépendante Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juillet 2021 à 19:35

La Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, condamne avec la plus grande fermeté l’assassinat du Président de la République d’Haïti, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse. Louise Mushikiwabo adresse les plus sincères condoléances et les pensées solidaires de la Francophonie à la famille et aux proches du Président ainsi qu’à l’ensemble du peuple haïtien. Elle […] La Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, condamne avec la plus grande fermeté l’assassinat du Président de la République d’Haïti, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse. Louise Mushikiwabo adresse les plus sincères condoléances et les pensées solidaires de la Francophonie à la famille et aux proches du Président ainsi qu’à l’ensemble du peuple haïtien. Elle appelle au calme ainsi qu’à la préservation de la sécurité, des institutions de l’Etat de droit et des principes démocratiques. Elle demande la conduite d’une enquête sérieuse et indépendante sur l’assassinat du Président Haitien. Elle se dit préoccupée par l’état de santé de la Première Dame, Madame Martine Moïse, blessée par balle lors de cette attaque commise dans la nuit du 6 au 7 juillet. Alors que le pays fait déjà face à une situation politique, institutionnelle et sécuritaire extrêmement fragile, la Sg de la Francophonie réitère la solidarité de l’Organisation internationale et sa pleine disponibilité, aux côtés des partenaires internationaux, à accompagner le pays pour sortir de cette crise majeure. O.BA



Source : http://lesoleil.sn/assassinat-du-president-dhaiti-...

