Assassinat ou mort suspecte de Sénégalais à l’extérieur: la liste noire des 16 personnes tuées depuis début 2020, selon Boubacar Sèye de HSF Support indéniable de nombreux ménages et familles, mais aussi de notre économie, le phénomène migratoire continue d’écrire depuis quelques années, les pages les plus sombres de son histoire, avec son lot d’assassinats ou de morts suspectes de ressortissants sénégalais à l’étranger.

Mardi 11 Août 2020

Pour les Sénégalais assassinés ou morts dans des conditions troublantes à l’étranger, voici la liste de nos frères disparus qu’Horizon Sans Frontière a reçue au cours de cette année 2020.



- Malick Cissé tué le 16 janvier à New York



- Doudou Diouf tombe dans un fourneau métallurgique le 29 février à Monza Brianza en Italie



- Bara Samb , tué par balles le 4 Avril 2010 aux États-Unis



- Bouna Seye, écrasé par le camion de son entreprise le 17 Avril en Italie



- Boubacar Diallo, écrasé par un camion le 22 Mai en Espagne



- Assane Diouf, tué le 29 Mai 2020 à Sao Paulo au Brésil



- Maguette Ba tuée le 02 juin à Port Gentil au Gabon



- Baye Fall (Mouhamed Ben Ali), brulé vif le 11 juin à Borgo Mezzanone en Italie



- Mouhamed Aly Diallo tué le 26 juillet à Guiglo en Côte d’Ivoire



- Idrissa Alfouseyni Lam, fauché accidentellement par un train à Moscou le 27 juillet



- Cinq membres de la famille de Djiby Ndiol, meurent dans un incendie criminel à Denver le 5 Août



- Babacar Dia tué par balles le 09 Août à Missouri







Paix à leur âme et que le Paradis soit leur demeure pour l’éternité









Boubacar Sèye

Chercheur en Migrations internationales

Président d’Horizon Sans Frontières



