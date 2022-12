Assemblée générale des Femmes de l'Afrique de l'Ouest : Ce rôle insoupçonné des femmes dans le secteur maritime

L’Association des Femmes de l'Afrique de l'Ouest, en collaboration avec l’organisation maritime internationale, a tenu une rencontre internationale à Dakar, pour échanger sur l’importance du rôle de la femme dans la secteur de l’économie maritime.

En effet, avec une majorité dominante dans les écoles de formation et à la sortie des promotions, mais souvent vues dans des conditions de travail inattendues, avec la conduite des camions, d'engins Caterpillar, dans des conteneurs avec les manœuvres, les femmes renversent de plus en plus les tendances.

Pape Sagna Mbaye, le ministre de la Pêche et dé l’Economie maritime revient dans cet entretien, sur leur rôle insoupçonné dans le secteur maritime.