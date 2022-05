Assemblée générale du Réseau africain des télédiffuseurs: Les explications de Amadou Diop, Dg de la TDS

« Défis et enjeux des opérateurs de diffusion à l’heure du basculement TNT », est le thème de l'Assemblée générale du Réseau africain des télédiffuseurs. D'aprés Amadou Diop, le Dg de la TDS, il regroupe plusieurs experts venus des 8 pays de la Zone Uemoa et devrait constituer ’un cadre de partage d’expériences et de visions sur les défis du passage de l’analogie vers le numérique. A l'en croire, les interventions porteront sur différents sujets.