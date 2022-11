Assemblée nationale : Abdou Bara Dolly Mbacké fustige le fonctionnement de l'hémicycle et défend les populations Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Novembre 2022 à 14:56 | | 0 commentaire(s)| Comme à son habitude, Abdou Bara Dolly Mbacké a attaqué le fonctionnement de l'Assemblée nationale, qu'il assimile à du tâtonnement. A l'en croire, "avec Moustapha Niasse, c'était mieux, car chaque députe doit avoir un casque pour les traductions d'autant que beaucoup d'entre les députés ne comprennent pas le français", s'est-il insurgé. Il a en outre soulevé les souffrances de la population et le problème des cultivateurs et des éleveurs.



