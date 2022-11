Assemblée nationale/ Alassane Ndoye, député-maire de Diender: « Le Chef de l’Etat protège les acteurs qui opèrent dans le transport sans respect des normes et règles » Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Novembre 2022 à 18:47 | | 0 commentaire(s)| Alassane Ndoye, député-maire de Diender déplore la démarche de l’Etat dans sa politique d’amélioration et de renouvellement du parc automobile sénégalais. Il a évoqué lors du vote du budget du Ministère des Infrastructures et du transport, ses multiples voyages en compagnies de mandataires de l’Etat pour les mêmes raisons. Mais, il constate que c’est des gens qui troquent le projet contre des prébendes et des détournement. A l’aboutissement, ils font débarquer au pays, des véhicules qui sont loin d’être en état. Alors que, dans ces genres de mission, les professionnels du transport sont les mieux indiqués pour le faire. Ailleurs, le syndicaliste du transport regrette l’accaparement du secteur par la société nationale de transport, dont « Dakar Dem Dikk », Brt et Ter qui opère sur tous les itinéraires et même, entre le Sénégal et d’autres pays.

Le député-syndicaliste se demande maintenant, ce qui reste aux privés dans le transport. Idem, il conteste la posture de l’Etat qui semble-t-il, protège les acteurs qui opèrent dans le transport sans pour autant être dans les normes et règles. Ces derniers, une fois leurs véhicules arrêtés et mis en fourrière, ce serait le Président de la République qui intervient pour les libérer.



Présentement, Alassane Ndoye rappelle que les transporteurs sont en train de s’organiser pour prendre leur propore défense sur les multiples problèmes, rencontrés dans le domaine du transport.



Militant de la vérité et du discours direct, Alassane Ndoye demande aux proches du Chef de l’Etat, d’être dans une logique de lui dire la vérité. Sinon, ceux qu’ils font l’éloignent malheureusement, de la réalité.



Accueil Envoyer à un ami Partager