Assemblée nationale : Aliou Dembourou Sow plaide pour l'organisation d'un dialogue entre les éleveurs et les agriculteurs

Aliou Dembourou Sow plaide pour l'organisation d'un dialogue entre les éleveurs et les agriculteurs. "C'est très important de faire quelque chose, pour qu'il y ait une bonne entente entre eux ", explique-t-il. De l'avis de M. Sow, l'Etat a fait des efforts considérables en matière de sécurité mais mais les éleveurs et les agriculteurs qui habitent aux fins fonds du pays, il ne faut pas les laisser en rade.



