Assemblée nationale/ Après le vote du budget de son Ministère: Aly Saleh Diop projette une intensification de la production animale

Jeudi 8 Décembre 2022

Le budget du Ministère de l’élévage et des productions animales a été voté ce jeudi, à l’Assemblée nationale. Cela signifie que les députés ont exprimé suivant leur droit une volonté du Chef de l’Etat, Macky Sall. Le Ministre projette avec son budget à accroître la production animales. C’est à dire, contribuer à une intensification de la productions pour rendre disponible la viande et le lait sur l’étendue du territoire sénégalais. Comparant les importations des produits laitiers de 2012 à 2022, il révèle qu’elles ont 53 milliards de FCfa pour baisser jusqu’à 37 milliards de FCfa. Aly Saleh Diop a expliqué cette baisse des importations par l’impact positif des efforts et politiques de l’Etat.