Assemblée nationale: Ayib Daffé appelle à une révision immédiate du règlement intérieur

Les députés de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) ont fait face à la presse ce mercredi 26 juin 2024. C’est la première fois que ledit groupe parlementaire, désormais dirigé par Ayib Daffé, décide de faire une déclaration depuis la victoire du Président Bassirou Diomaye Faye.



À cet effet, les députés ont expliqué que le règlement intérieur distribué aux parlementaires ne correspond pas aux textes actuellement en vigueur. Ce document avait omis les modifications apportées par la loi organique de 2019, notamment celles concernant la suppression du poste de Premier ministre.



Ayib Daffé a appelé à une révision immédiate du règlement intérieur pour éviter toute confusion et garantir une gouvernance transparente et conforme aux lois de la République. Il exige ainsi une réforme rapide et nécessaire pour rétablir la confiance dans les institutions parlementaires du Sénégal.



Écoutons à ce propos

Wlf: Aïcha Touré membre Yewwi Askan Wi

Fr: le président du groupe parlementaire de YAW au micro de Mame Oumy Laye