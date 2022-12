Assemblée nationale/ Barthélémy Dias, député à Amadou Ba: « Vous avez servi une littérature administrative, doublée d’une belle poésie politique » Rédigé par leral.net le Lundi 12 Décembre 2022 à 20:37 | | 0 commentaire(s)| Barthélémy Dias, député a débuté son discours par des attaques au premier Ministre, dont il dit qu’il a servi une littérature administrative, doublée d’une belle poésie politique. Il regrette de lui avoir dit que ce n’est pas sa vision. Mais, celle du Président Macky Sall que tout le monde connaît déjà. Le Maire demande au PM ce qu’on peut espérer de lui. Rappelant le PM à son passé aux Impôts et des domaines, il évoque un carnage foncier à Dakar avec le pillages d’hectares au détriment des populations dakaroises. Et ce même carnage foncier, regrette-t-il, s’est poursuivi lorsque le premier Ministre était Ministre de l’économie et des finances au détriment des collectivités territoriales et locales.

Etant un amoureux, Barth accuse Amadou Ba d’avoir privé de Dakar un emprunt obligataire, en contribuant à un complot contre le Maire de Dakar et, à la disparition de Dakar. Il s’interroge de ce que le PM réserve encore en terme de carnage foncier et fiscal.



Barthélémy Dias rappelle au PM le problème de l’emploi et de la réduction non appliquée des prix des denrées. Pour l’emploi, il précise que l’émigration clandestine qui se poursuit atteste la décadence et le désespoir des jeunes.





