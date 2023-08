Assemblée nationale : Ces propos d’un député proche de Khalifa Sall qui ont provoqué la colère de ses collègues de BBY

Le député Oumar Cissé du groupe parlementaire Yewwi Askan wi par ailleurs membre du mouvement Taxawu Sénégal de l’ancien maire révoqué de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a failli faire échouer le vote du projet de loi N°12/2023 modifiant la loi N°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral devant permettre la réhabilitation de son leader. Le parlementaire a provoqué la colère de ses collègues de la majorité qui ont quitté la salle, en demandant à l’Assemblée nationale de « stopper cette spirale visant à éliminer des candidats » en cours depuis 2018 au Sénégal



La deuxième session plénière extraordinaire de l’Assemblée nationale consacrée à la modification du Code électoral a été marquée le samedi 5 août dernier par un incident qui a failli bloquer pour de bon l’hémicycle.



Un des 84 orateurs inscrits sur la liste des intervenants lors de cette plénière, Oumar Cissé, député de Yewwi Askan wi par ailleurs membre du mouvement Taxawu Sénégal de l’ancien maire révoqué de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a provoqué par ses propos la colère des députés de Benno qui ont quitté la salle plénière.



En effet, dans son intervention, le député a dénoncé l’instrumentalisation de l’appareil de l’Etat par le régime en place pour combattre injustement Karim Wade dans la traque des biens supposés mal acquis mais aussi Khalifa Ababacar Sall par le blocage systématique de tous ses programmes à la ville de Dakar.



Citant entre autres, le programme des pavages, celui du « lait à l’école » et l’emprunt obligataire des 20 milliards, il a estimé que tout cela n’a pas été un gâchis pour Khalifa Sall lui-même mais un gâchis pour la ville de Dakar et pour tout le Sénégal. Poursuivant son propos, il a ainsi invité ses collègues à ne pas se contenter seulement à « réparer l’injustice » causée à Karim Wade et Khalifa Sall considéré comme les principaux bénéficiaires du vote du projet de loi n°12/2023 modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant code électoral mais à « stopper cette spirale visant à éliminer des candidats ».



« Chers collègues, réparer une injustice c’est bien mais ne pas la créer, c’est encore mieux. Moi, je souhaite que Bby trouve rapidement son meilleur candidat mais je souhaite aussi que le président Ousmane Sonko soit candidat, que le président Karim Wade soit candidat. Je souhaite que le président Khalifa Ababacar Sall soit candidat. Mon souhait est qu’on puisse avoir l’élection présidentielle la plus inclusive. Nous sommes un grand pays, ne ratons pas cette occasion. Oui, le dialogue est une réalité, il est même essentiel mais on peut le poursuive ici à l’Assemblée nationale qui est un cadre de dialogue », a-t-il martelé dans un brouhaha provoqué par les députés de la majorité qui ont quitté la salle.



Cet incident a ainsi obligé le président de l’Assemblée nationale à suspendre la séance et à convoquer dans la foulée une réunion secrète dans son bureau en présence du président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, celui de Wallu et Ababacar Abba Mbaye député de Yewwi askan wi et membre Taxawu Sénégal afin d’arrondir les angles.

Sud Quotidien