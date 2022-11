Assemblée nationale: Cheikh Aliou Guèye réclame plus de cimetières dans la banlieue dakaroise Rédigé par leral.net le Samedi 19 Novembre 2022 à 09:39 | | 0 commentaire(s)| Le député Cheikh Aliou Guèye a, lors du vote du budget, relevé le manque d’infrastructures dans le département de Pikine. L’aménagement d’une ville, insiste-t-il, doit tenir en compte de certaines réalités de la vie. Il regrette le déficit de cimetières adaptés entre Tivaouane Diacksao, Thiaroye Sur Mer et Yeumbeul. Le peu de cimetières existants ne disposent presque plus de places. Alors que chaque jour, des gens doivent enterrer leurs morts.



