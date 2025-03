Assemblée nationale : Découvrez la liste des députés sénégalais au Parlement de la CEDEAO

Ce mardi 11 mars, l’Assemblée nationale a procédé à l’élection des députés qui siégeront au Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Le groupe est composé de six titulaires et de six suppléants. Les titulaires élus sont : Guy Marius Sagna, Fatou Bâ, Fatma Guèye, Amdiatou Diaby, Ismaïla Abdoul Wone et Mamadou Mory Diaw. Quant aux suppléants, ils sont : Saliou Dione, Ndèye Awa Dieng, Anta Dia, Daouda Ndiaye, Awa Sonko et Barane Fofana.





D'après "leSoleil-sn", le Parlement de la Cedeao joue un rôle central dans la promotion de l’intégration régionale, notamment à travers la mise en œuvre de politiques communes en matière de gouvernance, de développement économique et de sécurité. Les représentants élus ont pour mission de porter la voix du Sénégal au sein de cette instance, en contribuant aux débats et aux décisions qui façonnent l’avenir de la sous-région.