Assemblée nationale: Demba Diop Sy, député-maire de Tivaouane réclame des unités de transformation et de conservation des produits périssables Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Novembre 2022 à 18:58 | | 0 commentaire(s)| Le député-maire de Tivaouane Demba Diop Sy insiste sur les mesures de réductions des prix de denrées pour lutter contre la vie chère. Il réclame un suivi rigoureux des personnes engagées dans le cadre de ce contrôle pour l’application stricte des mesures. Face au Ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises, le Diop Sy implore à ce dernier, de revenir à l’Assemblée nationale pour informer sur l’aboutissement des décisions prises. En outre, le Maire de Tivaouane aborde la décision d’accroître les importations d’oignons et de pommes de terre pour le ravitaillement correcte du marché.

Mais, il exige une certaine prudence, suite à un manque d’unité de conservation des produits périssables. Il fonde son argumentaire sur l’existence d’une forte production d’oignons et autres produits cultivés localement et qui finissent par pourrir.



Donc, pour éviter ces pertes aux producteurs établis dans différentes localités du pays, il réclame des unités de transformation et de conservation pour amoindrir les risques.



