Assemblée nationale: Guy Marius Sagna dénonce des magouilles dans le recrutement des agents du Ministère de l’Environnement

Jeudi 8 Décembre 2022

Le député Guy Marius Sagna s’est attaqué au Ministre de l’Environnement sur le maintien de l’Avenue Faidherbe. Il rappelle au Ministre, présent à l’Assemblée nationale pour le vote du budget de son Ministère, les difficultés qu’il avait eu dans les locaux de la Mairie de Dakar-Plateau. D’après Guy Marius Sagna, le défunt professeur Iba Der Thiam disait que Faidherbe en quelques mois de présence au Sénégal, avait tué plus de 400 Sénégalais et rasé des villes. Guy Marius revient sur le recrutement des agents, pour lequel il estime qu’il y a eu des magouilles et autres.