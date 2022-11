Assemblée nationale: Guy Marius Sagna plaide la préférence nationale et dénonce la manque de considération aux artisans locaux Rédigé par leral.net le Samedi 19 Novembre 2022 à 09:16 | | 0 commentaire(s)| Le député Guy Marius Sagna s’est intéressé lors du vote du budget sur le rapport. Il relève le fait que le Ministre considère qu’il n’a pas à changer une virgule dans son contenu. Alors qu’il a été écrit de manière claire que le secteur de l’artisanat fait face à une concurrence farouche avec l’entrée de beaucoup de produits étrangers dans le pays. D’après le député, le véritable problème de l’artisanat reste dans la non protection des artisans locaux qui souffrent énormément. Le Sénégal suit la logique et la injonctions du FMI et de la Banque mondiale. Une option ouvrant la porte aux autres produits étrangers au détriment de la préférence nationale. « Macky Sall abandonne ses enfants dans un jungle. Ils finissent par être dévoré par les autres », se plaint-il. Guy Marius réclame un environnement favorable aux cordonniers, aux femmes transformatrices de produits locaux...



