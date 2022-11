Assemblée nationale : Guy Marius Sagna tacle Mansour Faye sur les montants excessifs, contractés pour 4 autoponts

Le parlementaire acitviste a taclé sévèrement le Ministre Mansour Faye, lors de son passage à l’Assemblée nationale pour le vote du budget de son Ministère. Comparant le Sénégal et le Ghana, il déplore le manque de nébuleux dans la manière de contracté des projets et infrastructures d’Etat. Constat évoqué, le Ghana a contracté avec cette même entreprise britanique pour la construction de 89 ponts en acier 28 milliards de FCfa.



Guy Marius estime que cette manière de voler l’argent du pays est anormale dans un pays où tout manque dans les différentes localités. D’après Guy Marius, Mansour Faye est qui pour refuser de répondre à une convocation de l’Ofnac.



Pour le député, c’est un crime de faire des détournements de procédure pour emprisonner d’honnêtes citoyens, dont Pape Alé Niang, Cheikh Oumar Diagne, Abdou Karim Guèye et tant d’autres.