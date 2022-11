Assemblée nationale/Habits cadenassés: Farba Ngom écrase l’opposition et réclame des tailleurs professionnels pour ferrer les“Yollom Ganio” Rédigé par leral.net le Lundi 21 Novembre 2022 à 11:18 | | 0 commentaire(s)| Le député Farba Ngom a loué le mérite du Ministre de l’Enseignement supérieur, Moussa Baldé. Il a lors du vote du budget du Ministère de l’Enseignement supérieur, réclamé du Ministre du budget, Amadou Moustapha Ba qui a fait 30 ans de services au Ministère de l’économie et des Finances, des explications détaillés sur l’ensemble des réalisations du Président Sall dans le secteur de l’enseignement supérieur.

Ainsi, Farba Ngom, très taquin et parfois même, provocateur, rappelle un des tubes phares de Youssou Ndour, “Man na ci bi boor, man na ci bénène”. Le député Farba Ngom, farouche défenseur du Président Sall demande la matérialisation de l’Université de Matam.



Ensuite, il égratigne l’opposition, en soutenant que l’Etat va désormais, engager des tailleurs professionnels pour coudre des habits avec cadenas, destinés à certains membres de l’opposition, appelés des “Yollom Ganio” afin de les empêcher de s’engager facilement dans leurs jeux favoris.



