Assemblée nationale: La dissolution de la CESE et du HCCT en cours Rédigé par leral.net le Lundi 2 Septembre 2024 à 20:28 | | 0 commentaire(s)| Les députés sont en séance plénière, pour examiner le projet de loi n°11/2024 portant révision de la constitution. Il s'agit, entre autres, de dissolution du Conseil économique, social et environnemental (Cese) et du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct). Le texte est défendu par le ministre de la Justice, Ousmane Diagne.



Accueil Envoyer à un ami Partager