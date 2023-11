Assemblée nationale/Le budget du ministère des Forces armées arrêté à plus de 300 milliards: Les explications d'Oumar Youm Rédigé par leral.net le Samedi 25 Novembre 2023 à 15:58 | | 0 commentaire(s)| Le budget 2024 du ministère des Forces armées est évalué à 313 592 672 726 Fcfa. Selon le ministre Oumar Youm, ces ressources budgétaires ont permis la montée en puissance des forces armées et la poursuite du maillage du territoire national par la finalisation de travaux. " Les infrastructures militaires ont augmenté, les camps militaires, les gendarmeries, les bases navales etc. se multiplient. Donc, cela prouve que nous faisons de notre mieux pour renforcer notre politique de sécurité", a affirmé M.Youm.





