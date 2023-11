Assemblée nationale: Le budget du ministère des Pêches et de l'Economie maritime, en hausse de15 milliards FCfa Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Novembre 2023 à 17:38 | | 0 commentaire(s)| 15 milliards FCfa, c'est le montant qui s'est ajouté au budget du Ministère des Pêches et de l'Economie maritime. Ledit budget va prendre en compte différentes sections, notamment l'installation et la réfection des quais de pêche, la fabrication d'usines de glace et la réalisation de chambres froides. A la question de la lutte contre la raréfaction des poissons, le Ministre Pape Sagna Mbaye affirme que la pisciculture sera de mise, avec un investissement de 120 milliards FCfa.



