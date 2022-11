Assemblée nationale : Malick Fall, député de Diourbel, défend les "Daaras" et réclame l’intégration systématique de l’alphabétisation dans l’enseignement Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Novembre 2022 à 20:39 | | 0 commentaire(s)| Malick Fall, député de Diourbel, défend bien la cause des daaras et remercie l’Etat dans ses différentes mesures d’augmentation des salaires d’enseignants. Lors du vote du budget du Ministère de l’Education nationale, le député-maire déplore l’état de délabrement avancé de l’Ief de Diourbel. Suivant sa plaidoirie, il exhorte à la mise en oeuvre et à l’intégration systématique de l’alphabétisation. Le député-maire indique qu’un pays ne pourra se développer sans sa propre langue. Il regrette le complexe d’infériorité naissant dans le manipulation de la langue étrangère. Alors que les Sénégalais doivent reprendre conscience de la nécessité de permettre aux daaras d’avoir des terrains et espaces, ainsi que des Cases des tout-petits pour les apprenants coraniques.



Accueil Envoyer à un ami Partager