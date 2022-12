Assemblée nationale: Mamadou Talla inscrit les difficultés de l’état-civil, au coeur des préoccupations de son Ministère

Mamadou Talla, Ministre des Collectivités Territoriales a évoqué la question des états-civils à l’intérieur et, à l’extérieur du pays, lors du vote du budget de son Ministère. Il est revenu sur les incohérences et les iniquités territoriales qui posent des problèmes entre Communes. Ainsi, Mamadou Talla a énuméré les différents fonds, destinés aux collectivités territoriales. Ce qui montre que les 100 milliards FCfa des 129 milliards seront transférés. Le Président Sall, dit-t-il, a demandé d’offrir des moyens financiers, humains et matériels. Mais aussi, de mobiliser d’autres organismes pour le développement territorial. D’après Mamadou Talla, l’émergence du Sénégal passera forcément par le développement des territoires.