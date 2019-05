Assemblée nationale - Mame Diarra Fam: « Personne ne bouge, on est seuls dans le combat, on a l’impression que...»

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mai 2019 à 17:29



Le député libéral Mame Diarra Fam a fait ce samedi lors de l’examen en plénière du projet de loi portant suppression du poste de Premier ministre, un aveu d’impuissance face à la machine Macky Sall, qui rafle tout sur son passage. « Les choses deviennent plus compliquées. Personne ne bouge. On nous laisse avec le combat. Personne ne sort, on laisse le président dérouler, qu’il déroule », s’est désolée le député Mame Diarra Fam.



Avant de poursuivre: « Je suis neutre. Il veut supprimer le poste de Premier ministre parce que les présidents Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf l’ont fait. Il devait en discuter avec les gens. Alors qu’il y a des urgences dans ce pays. Il n’a qu’à supprimer… ».



Le vote du projet de Loi portant suppression du poste de Premier ministre à l’Assemblée nationale ce samedi, a été l’occasion pour le député Mame Diarra Fam, membre de l’opposition, de taxer les Sénégalais d’amnésiques. Selon le député de la diaspora, les Sénégalais qui ont massivement voté pour la réélection du Président Macky Sall, oublient vite. »Nous nous sommes battus ici pour s’opposer à certaines décisions de Macky Sall parmi lesquelles la loi sur le parrainage. Mais on a l’impression que le peuple sénégalais pour qui on se bat, n’en a cure. Les choses deviennent plus compliquées. On nous laisse avec le combat. Personne ne sort. Il a élu le président Macky Sall à plus de 58%. Dès lors, je m’en lave les mains dans ce combat. On laisse le président dérouler. Qu’il déroule « , s’est désolée le député Mame Diarra Fam, qui a opté pour l’abstention.













IGFM

