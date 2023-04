Assemblée nationale: Marietou Dieng de Rewmi quitte le Groupe Bby et devient non inscrit Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Avril 2023 à 12:03 | | 0 commentaire(s)|

Le député Marietou Dieng du parti Rewmi quitte le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar de l’Assemblée nationale. Dans un courrier adressé hier au président du groupe parlementaire Bby, Madame Marietou Dieng, 5éme vice-président du parti Rewmi, affirme devenir désormais député non inscrit de la 14ème Législature. « Monsieur Idrissa Seck Président du parti Rewmi, mon leader […] Le député Marietou Dieng du parti Rewmi quitte le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar de l’Assemblée nationale. Dans un courrier adressé hier au président du groupe parlementaire Bby, Madame Marietou Dieng, 5éme vice-président du parti Rewmi, affirme devenir désormais député non inscrit de la 14ème Législature. « Monsieur Idrissa Seck Président du parti Rewmi, mon leader politique vient de déclarer sa candidature à la prochaine élection présidentielle de février 2024 avec comme conséquence immédiate la sortie du parti Rewmi de la coalition Bby. Il est alors logique sur décision de mon parti et de moi-même de me retirer du groupe parlementaire de Bby de cette 14ème législature. Je deviens ainsi une députée non inscrite » écrit-elle dans sa lettre. La militante et responsable politique de Rewmi à Keur Massar dans la région de Dakar, affirme qu’elle soutiendra toutes les décisions de son parti. « Pour les travaux à l’Assemblée Nationale comme ce fut le cas jusqu’à maintenant, mon action sera guidée par une seule boussole: l’intérêt vital du peuple Sénégalais » soutient Marietou Dieng.



Source : Source : https://lesoleil.sn/assemblee-nationale-marietou-d...

