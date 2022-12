Assemblée nationale/ Me Oumar Youm, Pdt groupe parlementaire BBY : « Cette motion de censure est une insulte à la République » Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Décembre 2022 à 20:44 | | 0 commentaire(s)| Me Oumar Youm, président du Groupe parlementaire de la majorité, a félicité le premier Ministre. Il considère que le Pm a présenté un discours de politique générale à l’image du Sénégal de son rêve, déclinant une belle ambition pour le pays. Mais, cette opposition, victime d’une altération de la lucidité, aveuglée par une idéologie populiste, instrumentalisée par des activistes fanatisés, resteront toujours insensibles à votre message de paix, de dialogue et de concertation, après avoir sifflé ici, la République, sifflé une Dame sans défense, torpillé et brutalisé l’Assemblée nationale. Ces mêmes députés, regrette-t-il, ont présenté aujourd’hui, une motion de censure distordue, irrégulière en la forme, inspirée dans son fond par l’objectif de s’offrir une tribune pour semer la confusion, le chaos, rabaisser la République et ses Institutions démocratiques.

Me Oumar Youm estime que cette motion de censure est une offense grave contre les pères fondateurs de la République sénégalaise qui depuis 1963 ont fait le choix d’un régime présidentiel.



Ledit choix a été confirmé par le Président Abdoulaye Wade en 2001, en changeant la constitution. D’après lui, cette motion de censure n’est pas contre la personne du premier Ministre, mais, dirigée contre la République.







