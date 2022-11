Assemblée nationale: Ndeye Lucie Cissé plaide un assainissement et une réglementation des écoles de formation Rédigé par leral.net le Lundi 21 Novembre 2022 à 11:53 | | 0 commentaire(s)| Ndeye Lucie Cissé reconnait qu’il y a beaucoup de femmes qui ont sacrifié des choses et, elles doivent servir d’exemple aux jeunes filles pour une émulation. Elle considération qu’il y a un élargissement de la carte universitaire, devant être un motif suffisant pour voter le budget du Ministère de l’Enseignement supérieur. Elle évoque les problèmes d’adaptation des nouveaux bacheliers qui se perdent une fois, à l'Université. Elle sollicite des préparations pour mieux les aider à s’adapter. Mais, elle réclame un assainissement et une réglementation des écoles de formation. D’après elle, l’Etat a démocratisé l’enseignement et tout le monde peut aller à l’Université.



