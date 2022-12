Assemblée nationale : Pape Djibril Fall regrette le carnage financier qui impacte sur la situation des populations

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Décembre 2022 à 20:49 | | 0 commentaire(s)|

Pape Djibril Fall, prenant la parole lors du vote de la motion de censure, introduite par les députés de Yewwi Askan Wi, estime que le Sénégal mérite mieux et plus. Le message des Sénégalais lors de l’élection des députés, consiste à privilégier le dialogue. Mais, il est conscient de l’éloignement des parlementaires et du gouvernement, des attentes des population. Ainsi, Pape Djibril Fall regrette le carnage financier qui impacte sur la situation de vie des populations. Ce même carnage financier impose aussi, un règlement de comptes et un enrichissement illicite sans nom. D’après le parlementaire, le peu de Sénégalais, dotés de moyens, ne se soignent pas au Sénégal et leurs enfants n’apprennent pas dans les écoles publiques.