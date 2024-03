Assemblée nationale : Serigne Abdou Bara Dolly Mbacké promet de voter la loi d’amnistie

Serigne Abdou Bara Dolly Mbacké a expliqué les motivations derrière sa décision. Il a souligné son respect pour les recommandations de Serigne Mountakha Mbacké et son désir de répondre à l’appel à l’unité et à la concorde. « Je voterai la loi d’amnistie pour plusieurs raisons. Serigne Mountakha Mbacké m’a demandé de cultiver la paix, partout où je me trouve.



Je suis cette recommandation. Cette écharpe que je porte aujourd’hui m’est donnée par Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké, pour appuyer ce ‘ndigeul’. Je vais donc voter cette loi d’amnistie. C’est proposé par le Président Macky Sall mais c’est pour le peuple. Il faut que le pays retrouve sa paix », a-t-il déclaré devant l’assemblée.