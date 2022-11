Assemblée nationale : TAS s'inquiète des dettes du Sénégal et des fonds politiques qui "dorment" au HCCT Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Novembre 2022 à 19:12 | | 0 commentaire(s)| Le député non inscrit Thierno Alassane Sall, lors de son passage, est revenu sur les nombreuses dettes contractées par le Sénégal, nonobstant les fonds politiques du HCCT et d'autres institutions de l’Etat.



