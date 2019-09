Assemblée nationale : Un nouveau règlement intérieur bientôt au Sénégal

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Septembre 2019 à 13:50 | | 0 commentaire(s)|

L'Assemblée nationale va bientôt disposer d'un nouveau règlement intérieur. Ainsi, les députés sont en train de revoir la charte qui les régit à l'intérieur de l'hémicycle. Toutes les sensibilités sont représentées dans cette rencontre, tenue à Saly.



Et, il a été révélé que des députés de la majorité, de l'opposition et les non-inscrits ont pris part à cette rencontre. Il s’agit dans cette rencontre des parlementaires de revoir certaines choses, tels les articles désuets et ceux à renforcer.



