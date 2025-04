Assemblée nationale : Yoro Dia parle d'Ousmane Sonko et évoque le divan de Freud Sur X, l’ancien ministre porte-parole de la Présidence de la République, Dr. Yoro Dia s’est intéressé à la psychologie d'Ousmane Sonko, à travers son « fauteuil » qui ne passe pas inaperçu.

« i[Ce fauteuil style Sonko comme le divan de Freud [le père de la psychanalyse], explique mieux que tous les discours la psychologie de notre Premier Ministre]i », écrit M. Dia.



Ainsi, il constate que « le sentiment de puissance du Fauteuil compense les frustrations refoulées de la chaise du Conseil des Ministres ».



Le père de la psychanalyse révélait que sur son divan en crin, recouvert de tapis nomades Qashqai et de coussins de velours colorés, les patients se livrent davantage. Selon Yoro Dia, sur son « Fauteuil », on lit dans le subconscient du Pm, comme dans un livre ouvert.





